MEDFORD >> Shawnee (13-7, 4-3) got back on track with a win over visiting Camden Academy Charter (5-14), 2-0, in an Olympic Conference interdivision volleyball match Oct. 18.
OLYMPIC INTERDIVISION
Shawnee 2, Camden Charter 0
SET SCORES: 25-14, 25-11.
Shawnee Statistics
Gracie Meyer 9 assists; Quinn Feudtner 2 kills; Mackenzie Michaels 7 assists; Megan Heine 5 kills; Sarah Jeffries 4 kills, 3 aces; Anastasia Evans 1 kill, 2 aces; Lyndsey Jones 3 digs; Mia Moscicki 4 kills; Jackie Stone 1 kill, 2 digs, 1 ace; Jordan Benstead 5 kills, 1 ace; Maddie Thornton 2 kills, 4 aces.