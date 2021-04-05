MEDFORD >> Senior Mackenzie Michaels (2 kills, 1 block, 2 digs, 14 assists, 2 aces) led the way as Shawnee (7-1) blanked visiting Lenape (2-5), 2-0, in an Olympic Conference girls volleyball match April 1 here.
Senior Anna Blackburn (2 kills, 2 blocks, 5 digs, 7 assists) paced the Indians.
Shawnee 2, Lenape 0
Set Scores: 25-20, 25-14.
Lenape: Maya Burgos 11 digs, 3 assists; Navleen Kharoudh 3 digs, 1 ace; Ava Rankin 1 block; Abigail Oswari 2 kills, 3 digs, 2 aces; Samantha Vanderveen 1 kill; Devin Roskoph 5 kills, 3 digs; Anna Blackburn 2 kills, 2 blocks, 5 digs, 7 assists; Anyae Kinder 2 kills; Bria Morgan 1 kill, 2 digs, 2 aces.
Shawnee: Quinn Feudtner 5 digs; Mackenzie Michaels 2 kills, 1 block, 2 digs, 14 assists, 2 aces; Madeline Skoritoski 1 kill; Mia Moscicki 9 kills, 3 blocks, 4 digs, 1 assist, 1 ace; Lyndsey Jones 10 digs, 1 assist, 1 ace; Megan Heine 1 kill, 2 blocks, 2 digs, 1 assist, 3 aces; Madeline Thornton 4 kills, 5 digs; Catherine McGlynn 2 kills, 1 block, 1 dig.